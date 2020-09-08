Президент Бразилии выступил в защиту военной диктатуры

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 сентября. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару в своем обращении к нации по случаю 198-й годовщины провозглашения независимости страны в понедельник вновь выступил в защиту режима военной диктатуры, правившего крупнейшим государством Южной Америки в 1964-1988 годах.

"В тот исторический день 7 сентября 1822 года <...> Бразилия заявила всему миру, что она более не приемлет быть в подчинении любой другой нации и что бразильцы никогда не откажутся от своей свободы", - отметил глава государства в обращении к нации, транслировавшемся государственными каналами страны.

"В 1960-е годы, когда тень коммунизма нависла над нами угрозой, миллионы бразильцев, движимые национальным порывом сохранения демократических институтов, вышли на улицы против того, чтобы страна погрузилась в идеологическую радикализацию, забастовки, социальный хаос и всеобщую коррупцию", - заявил Болсонару.

О военной диктатуре в Бразилии

Бразильский лидер уже не впервые выражает поддержку военной диктатуре, период правления которой историки именуют "свинцовыми годами". Так, в марте прошлого года президент поручил Минобороны провести "подобающие мероприятия в память о событиях 31 марта 1964 года", которые, по его мнению, нельзя считать военным переворотом. Тогда в результате свержения президента Жуау Гуларта частью вооруженных сил в Бразилии был установлен режим военной диктатуры, цензура СМИ, отменены прямые выборы главы государства. Восстановление демократических свобод произошло только после вступления в силу новой конституции 1988 года.

Как пояснял ранее пресс-секретарь главы государства Оттавиу Регу Баррус, "Болсонару полагает, что само общество <...>, понимая всю опасность происходящего, в тот момент объединились, чтобы вместе восстановить страну и вернуть ее на путь, который, как представляется, позволил <...> избежать появление в наши дни такого правительства, которое никого бы не устраивало".

Болсонару также неоднократно выступал с критикой работы правительственной комиссии, установившей, что режим военной диктатуры несет ответственность за убийства и исчезновения 434 граждан, а также сотни случаев неправомерного задержания и пыток.