СМИ: Марию Колесникову задержали на границе с Украиной

МИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Член Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова задержана при незаконном пересечении границы с Украиной, где она, по данным государственного пограничного комитета, проходила контроль вместе со своими соратниками Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым в ночь на вторник. Об этом сообщил телеканал "Беларусь-1" в своем Telegram-канале .

Официальных данных о задержании Колесниковой пока нет. Как сообщил ТАСС официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский, указанные лица "проходили пограничный контроль в пункте пропуска "Александровка" в 4 часа утра".

Вместе с тем, телеканал "Беларусь - 1" сообщил, что Колесникова, Кравцов и Родненков, которых он называет "членами координационного совета по захвату власти", "прорывались силой" через границу с Украиной силой во время дополнительной проверки. При этом сообщается лишь о задержании Колесниковой. "В итоге у Родненкова и Кравцова получилось сбежать, у Колесниковой - нет. Ее задержали прямо на границе, а беглецов ищут вместе с украинцами, - отмечается в сообщении телеканала. - Беглецы прошли пограничный и таможенный контроль, а при осмотре авто у них сдали нервы". "Резко рванув в сторону Украины, они чуть не сбили пограничника, при этом Колесникову буквально выбросили из машины", - говорится в сообщении.

В то же время другой ее соратник, член Координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак сообщил, что ни у Колесниковой, ни у Родненкова, ни у Кравцова планов покидать территорию страны не было. "Много странного в этой истории, озвученного белорусским телевидением. Никого у кого из них намерений уезжать из страны не было. Мы проговаривали сценарий, условно говоря, если будет предложено, тюрьма или заграница, Мария четко сказала, что никуда не уедет", - сказал Знак.

Ряд белорусских СМИ ранее сообщал, что утром 7 сентября неизвестные похитили Колесникову возле Национального художественного музея в Минске, усадив ее в микроавтобус с надписью "Связь". Адвокаты ищут, помимо Колесниковой, не выходивших на связь Кравцова и Родненкова. Как в понедельник сообщили ТАСС в ГУВД Минска, там проверяют информацию о якобы имевшем место похищении Колесниковой. МВД Белоруссии сообщило, что не располагает сведениями о задержании оппозиционного политика государственными органами.