В Координационном совете заявили, что Колесникова не собиралась покидать Белоруссию

МИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, которая была задержана на границе с Украиной, не собиралась покидать пределы Белоруссии, о чем заявила перед своим исчезновением.

Об этом сообщил ТАСС во вторник ее соратник, член Координационного совета Максим Знак.

"Много странного в этой истории, озвученного белорусским телевидением. Ни у кого из них [Антон Родненков, Иван Кравцов, Мария Колесникова, члены КС] намерений уезжать из страны не было. Мы проговаривали сценарий, условно говоря, если будет предложено, тюрьма или заграница, Мария четко сказала, что никуда не уедет", - сказал Знак.