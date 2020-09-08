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Кризис в Белоруссии
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В Координационном совете заявили, что Колесникова не собиралась покидать Белоруссию

По словам члена Координационного совета Максима Знака, Мария Колесникова "четко сказала, что никуда не уедет"
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МИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, которая была задержана на границе с Украиной, не собиралась покидать пределы Белоруссии, о чем заявила перед своим исчезновением.

Об этом сообщил ТАСС во вторник ее соратник, член Координационного совета Максим Знак.

"Много странного в этой истории, озвученного белорусским телевидением. Ни у кого из них [Антон Родненков, Иван Кравцов, Мария Колесникова, члены КС] намерений уезжать из страны не было. Мы проговаривали сценарий, условно говоря, если будет предложено, тюрьма или заграница, Мария четко сказала, что никуда не уедет", - сказал Знак. 

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БелоруссияКризис в Белоруссии
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