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Корреспонденты австралийских СМИ покинули Китай после допроса в полиции

Компании ABC и Australian Financial Review отозвали своих корреспондентов в Пекине и Шанхае после их допроса в Китае в связи с арестом сотрудницы китайского телеканала CGTN

СИДНЕЙ, 8 сентября. /ТАСС/. Телерадиокорпорация ABC и экономическое издание Australian Financial Review срочно отозвали своих корреспондентов в Пекине и Шанхае после того, как сотрудники министерства безопасности Китая допросили их в связи с арестом сотрудницы китайского телеканала CGTN, гражданки Австралии Чэн Лэй. Об этом во вторник сообщила вещательная корпорация ABC.

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Сообщается, что ранее сотрудники посольства Австралии в КНР предупредили руководство ABC и Australian Financial Review о том, что австралийским журналистам необходимо покинуть страну из-за того, что ими заинтересовалась полиция Китая. Перед возвращением на родину оба журналиста провели несколько дней на территории дипмиссий Австралии в Пекине и Шанхае, пока их сотрудники вели переговоры с китайскими официальными лицами. После допросов, проведенных в присутствии австралийских дипломатов, журналисты Билл Бертлс и Майк Смит получили разрешение покинуть страну.

Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн в своем заявлении отметила, что "власти страны оказали консульскую поддержку двум австралийским журналистам в Китае, и обеспечили им возможность вернуться в Австралию". "Австралийское правительство продолжает оказывать консульскую поддержку нашим гражданам, задержанным в Китае, в том числе [задержанной 14 августа] Чэн Лэй", - указала глава внешнеполитического ведомства.

Также сообщается, что после отзыва корреспондентов ABC и Australian Financial Review в КНР не осталось ни одного аккредитованного журналиста из Австралии. Ранее Пекин отказал выдаче виз журналистам девяти австралийских газет и вещательной корпорации ABC.

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