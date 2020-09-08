Индия обвинила китайских военных в новых провокациях на границе

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сентября. /ТАСС/. Индийская сторона обвинила армию Китая в новых провокациях на линии контроля, которая разделяет эти два государства. Об этом сообщает во вторник министерство обороны Индии в заявлении, размещенном на официальном сайте правительства страны.

Минобороны Индии отмечает, что 7 сентября китайские войска попытались сблизиться с одним из передовых индийских подразделений на линии контроля, но были остановлены. После чего военнослужащие Народно-освободительной армии Китая произвели несколько выстрелов в воздух в попытке запугать индийскую сторону.

"Индийские войска не совершали нарушений в районе линии контроля и не прибегали к использованию каких-либо агрессивных средств, в том числе к стрельбе", - отмечает Минобороны.

Индийская сторона утверждает, что именно китайские военнослужащие нарушают двусторонние соглашения и проводят "агрессивные передвижения", в то время как на военном, дипломатическом и политическом уровнях стороны пытаются урегулировать ситуацию. Комментария китайской стороны пока не последовало.

В понедельник представитель Западной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Чжан Шуйли заявил, что военнослужащие Индии пересекли линию фактического контроля в районе индийской союзной территории Ладакх и открыли предупредительный огонь. При этом Чжан Шуйли добавил, что индийские военные серьезным образом нарушили достигнутые договоренности и усугубили напряженность в регионе.

Ситуация на индийско-китайской границе в районе союзной территории Ладакх серьезно обострилась в начале мая, когда там произошли столкновения военнослужащих двух стран. В ночь с 15 на 16 июня там произошли новые стычки между индийскими и китайскими военными. После этого Индия и Китай провели серию переговоров на военном и дипломатическом уровнях, однако пока они не привели к взаимоприемлемому результату.