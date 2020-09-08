СМИ: Индия и Китай проводят переговоры из-за нового витка напряженности в Ладакхе

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сентября. /ТАСС/. Военные Индии и Китая проводят экстренные переговоры для нормализации ситуации после произошедшей в понедельник новой вспышки напряженности на линии фактического контроля в восточном Ладакхе. Об этом во вторник сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на индийские военные источники.

"Переговоры проходят на уровне командиров армейских частей ВС Индии и Народно-освободительной армии Китая (НОАК), - заявили изданию источники. - Индийское командование получило инструкции принимать самостоятельные решения для скорейшей нормализации ситуации, которая остается сложной".

По словам источников, вечером в понедельник произошли новые столкновения между индийскими и китайскими военнослужащими в горном районе Резанг-Ла-Речин-Ла в Ладакхе, где военнослужащие НОАК "в одностороннем порядке попытались изменить статус-кво между войсками двух стран".

В результате столкновений среди индийских солдат есть раненые.

Обвинения Китая

НОАК возложила ответственность за этот инцидент на Индию, утверждая, что ее военнослужащие открыли стрельбу в воздух. НОАК потребовала прекращения провокационных действий Индии на границе в Ладакхе, расследования произошедшего инцидента и наказания виновных. Представитель командования Западного военного округа НОАК Чжан Шуйли сообщил, что для стабилизации ситуации китайские пограничники приняли "контрмеры", но не уточнил, какие именно.

Китай и Индию связывает соглашение, запрещающее применять оружие в конфликтных ситуациях на двусторонней границе.

Напряженность на востоке Ладакха возникла в начале мая после ожесточенных столкновений китайских и индийских военнослужащих без применения огнестрельного оружия. В июне рукопашные столкновения повторились, в результате с обеих сторон имелись убитые и раненые. Это привело к наращиванию в Ладакхе военных контингентов Китая и Индии и росту напряженности в этом районе линии контроля. В ходе состоявшихся переговоров дипломатов и военных Китая и Индии были достигнуты договоренности о взаимном отводе войск, однако стороны обвиняют друг друга в их неполном выполнении.