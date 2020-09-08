В Госпогранслужбе заявили, что Колесникова не пересекала границу Украины

КИЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Член координационного совета Белоруссии Марина Колесникова не пересекала границу Белоруссии и Украины. Об этом сообщила во вторник Государственная пограничная служба Украины.

"Гражданка Республики Белоруссия Мария Колесникова в пункт пропуска для прохождения контроля не прибывала", - сообщило ведомство в Facebook.

Представители белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов прибыли на Украину и проходят пограничный контроль.

"На Украину прибыли двое граждан РБ (Республики Беларусь - прим. ТАСС) А. Родненков и И. Кравцов. В настоящее время они проходят необходимые мероприятия пограничного контроля в соответствии с законодательством, которое определяет порядок пересечения государственной границы", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что член Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова в пункты пропуска Украины для прохождения пограничного контроля не прибывала.

Ранее во вторник государственный телеканал "Беларусь-1" в своем Telegram-канале сообщил, что Колесникова задержана при незаконном пересечении границы с Украиной, где она, по данным государственного пограничного комитета Белоруссии, проходила контроль вместе со своими соратниками Родненковым и Кравцовым в ночь на вторник.