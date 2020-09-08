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Кризис в Белоруссии

Глава МИД Польши считает перемены в Белоруссии необратимыми

В белорусском обществе уже нет барьера страха, отметил Збигнев Рау

ВАРШАВА, 8 сентября. /ТАСС/. Последние события в Белоруссии показывают, что перемены в этой стране необратимы. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

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Польский министр сравнил происходящее в Белоруссии с событиями в Польше в 1980-е годы, когда республика проходила период трансформации.

"Видно, что эти изменения необратимы. В белорусском обществе уже нет барьера страха. Был также преодолен и барьер согласия. Больше нет легитимности власти, которая является властью только потому, что она может физически управлять. Общество признало, что необходима другая легитимация", - сказал Рау в интервью "Ежедневной польской газете", опубликованном во вторник.

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БелоруссияПольшаКризис в Белоруссии
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