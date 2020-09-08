Тихановская потребовала немедленно освободить Колесникову и остальных задержанных

МИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская потребовала немедленного освобождения Марии Колесниковой и других задержанных членов Координационного совета оппозиции Белоруссии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник в Telegram-канале пресс-службы политика.

"Мария Колесникова должна быть освобождена немедленно, как и все ранее задержанные члены Координационного совета и политзаключенные. Задача Координационного совета - быть платформой для переговоров", - приводятся слова Тихановской в тексте сообщения.

Тихановская вновь подчеркнула, что главной задачей Координационного совета является создание платформы для диалога. "Другого решения нет, и [президент Белоруссии Александр] Лукашенко должен это осознать. Нельзя держать народ в заложниках. Похищая людей среди дня, Лукашенко демонстрирует свою слабость и страх", - полагает она.

Ранее во вторник государственный телеканал "Беларусь - 1" в своем Telegram-канале сообщил, что Мария Колесникова была задержана при незаконном пересечении границы с Украиной, где она, по данным государственного пограничного комитета, проходила контроль вместе со своими соратниками Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым.

Официальных данных о задержании Колесниковой пока нет. Как сообщил ТАСС официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский, оппозиционеры "проходили пограничный контроль в пункте пропуска "Александровка" в 4 часа утра". Также, по словам Бычковского, со здоровьем Колесниковой "все в порядке".