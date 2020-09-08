В Госпогранкомитете Белоруссии заявили о задержании Кравцова и Родненкова на Украине

МИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Белорусские оппозиционеры Иван Кравцов и Антон Родненков задержаны пограничной службой Украины. Об этом сообщил ТАСС во вторник официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

"Кравцов и Родненков задержаны в порядке взаимодействия между пограничными ведомствами двух государств", - сказал Бычковский.

Ранее сообщалось, что Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов в ночь на вторник пытались пересечь белорусско-украинскую границу. Государственный телеканал "Беларусь - 1" в своем Telegram-канале сообщил, что Колесникова была задержана при незаконном пересечении границы с Украиной.