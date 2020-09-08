Военные России и Сербии прибудут для учений в Белоруссию 10-15 сентября

МИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Прибытие участников белорусско-российско-сербских учения "Славянское братство - 2020" в Белоруссию запланировано с 10 по 15 сентября. Об этом сообщило во вторник Министерство обороны Белоруссии в своем телеграм-канале.

"Многонациональные белорусско-российско-сербские тактические учения "Славянское братство - 2020" пройдут на полигоне "Брестский" 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады", - говорится в сообщении белорусского оборонного ведомства. "Прибытие участников учений в Беларусь запланировано с 10 по 15 сентября", - добавили в Минобороны.

Учения пройдут под командованием представителя силами специальных операций Вооруженных сил Белоруссии. В них примут участие военные Белоруссии, России и Сербии, которые отработают совместные действия при выполнении задач по борьбе с терроризмом, отметили в белорусском оборонном ведомстве.

Начальники генеральных штабов Вооруженных сил России и Белоруссии Валерий Герасимов и Александр Вольфович 2 сентября обсудили по телефону вопросы военного сотрудничества двух стран, а также подготовку к совместным учениям "Славянское братство - 2020" на территории Белоруссии и стратегическим командно-штабным учениям "Кавказ - 2020", которые пройдут в РФ.

В учениях "Славянское братство" традиционно принимают участие военнослужащие из России, Сербии и Белоруссии. Впервые они в таком составе прошли в России в 2015 году, в ноябре 2016 года их организовали в Сербии, в июне 2017 году они состоялись в Белоруссии, в 2018 году маневры вновь провели в России.