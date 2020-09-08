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Кризис в Белоруссии

В МВД Украины полагают, что оппозиционеров Родненкова и Кравцова выдворили из Белоруссии

Это не был добровольный выезд, полагает замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко
Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко AP Photo/Efrem Lukatsky
Описание
Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко
© AP Photo/Efrem Lukatsky

КИЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Члены Координационного совета оппозиции Белоруссии Антон Родненков и Иван Кравцов, прибывшие на Украину, были выдворены из своей страны. Такое мнение высказал замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

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"Это не был добровольный выезд. Это было насильственное выдворение из родной страны", - написал он во вторник в Facebook, комментируя сообщение Госпогранслужбы Украины о прибытии в страну Родненкова и Кравцова.

По словам Геращенко, их соратника Марию Колесникову не удалось выдворить из Белоруссии, потому что она "предприняла действия, которые сделали невозможным ее перемещение через границу". "Всю ответственность за ее жизнь и здоровье несет персонально Александр Лукашенко", - утверждал замглавы МВД.

Ранее во вторник Госпогранслужба сообщила, что Родненков и Кравцов прибыли на Украину. Мария Колесникова в пункты пропуска для прохождения пограничного контроля не прибывала. В то же время государственный телеканал "Беларусь-1" в своем Telegram-канале сообщил, что Колесникова задержана при незаконном пересечении границы с Украиной, где она, по данным государственного пограничного комитета Белоруссии, проходила контроль вместе с Родненковым и Кравцовым в ночь на вторник.

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