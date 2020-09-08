В МВД Украины полагают, что оппозиционеров Родненкова и Кравцова выдворили из Белоруссии

КИЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Члены Координационного совета оппозиции Белоруссии Антон Родненков и Иван Кравцов, прибывшие на Украину, были выдворены из своей страны. Такое мнение высказал замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Это не был добровольный выезд. Это было насильственное выдворение из родной страны", - написал он во вторник в Facebook, комментируя сообщение Госпогранслужбы Украины о прибытии в страну Родненкова и Кравцова.

По словам Геращенко, их соратника Марию Колесникову не удалось выдворить из Белоруссии, потому что она "предприняла действия, которые сделали невозможным ее перемещение через границу". "Всю ответственность за ее жизнь и здоровье несет персонально Александр Лукашенко", - утверждал замглавы МВД.

Ранее во вторник Госпогранслужба сообщила, что Родненков и Кравцов прибыли на Украину. Мария Колесникова в пункты пропуска для прохождения пограничного контроля не прибывала. В то же время государственный телеканал "Беларусь-1" в своем Telegram-канале сообщил, что Колесникова задержана при незаконном пересечении границы с Украиной, где она, по данным государственного пограничного комитета Белоруссии, проходила контроль вместе с Родненковым и Кравцовым в ночь на вторник.