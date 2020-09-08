Латушко: Координационный совет Белоруссии продолжает работу, несмотря на давление властей

МИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии продолжает работу, несмотря на действия властей, которые, по мнению членов совета, направлены на препятствование его деятельности. Об этом заявил ТАСС во вторник член президиума КС Павел Латушко.

"Власти не добились своей цели. Координационный совет не деморализован и продолжит свою работу", - сказал Латушко, комментируя события, произошедшие минувшей ночью на белорусско-украинской границе с членами КС Марией Колесниковой, Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым.

По словам Латушко, находящиеся за рубежом члены президиума КС не утратили свой голос. Политик пояснил, что в стране продолжают работу "основной состав совета в несколько сотен человек, есть еще расширенный состав в количестве более 4 тыс. человек". Латушко заявил, что продолжению работы совета будет способствовать "максимально широкая поддержка белорусского общества".

"Мы будем привлекать международно-правовые инструменты, использовать свои контакты в России и в Евросоюзе", - отметил член президиума КС.

Ранее во вторник Госпогранслужба Украины сообщила, что Родненков и Кравцов прибыли на территорию страны. По словам замминистра внутренних дел Украины Антона Геращенко, они были насильно выдворены из Белоруссии. Мария Колесникова в пункты пропуска для прохождения пограничного контроля не прибывала. Государственный телеканал "Беларусь-1" сообщил, что она задержана при незаконном пересечении границы. По данным государственного пограничного комитета Белоруссии, Колесникова проходила контроль вместе с Родненковым и Кравцовым в ночь на вторник.