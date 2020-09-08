Тихановская призвала ПАСЕ оказать международное давление на власти Белоруссии

"Моя страна, мой народ сейчас нуждаются в помощи. Нам нужно международное давление на этот режим (президента Александра Лукашенко - прим. ТАСС)", - заявила она во вторник в онлайн-обращении из Вильнюса к членам комитета по политическим вопросам и демократии ПАСЕ.

Тихановская, назвав белорусские власти "режимом, который нарушает права человека", призвала "добиться освобождения всех политических узников" и указала на необходимость "начать диалог для того, чтобы страна могла двигаться дальше".

В ходе своего 6-минутного обращения Тихановская вновь заявила, что "официальные результаты выборов, которые состоялись 9 августа, были сфальсифицированы". "Ни одна международная организация не признала эти результаты. Белорусский народ также отказался признать эти сфальсифицированные результаты. Это означает, что господин Лукашенко не имеет никаких законных оснований оставаться президентом нашей страны. Он более не представляет Беларусь", - утверждала Тихановская. По ее словам, "страны, которые заключают соглашения с Лукашенко, делают это на свой страх и риск, и не должны ожидать, что граждане Беларуси <...> будут поддерживать договоренности, достигнутые с незаконным режимом".