Погранслужба Украины заявила, что не задерживала граждан Белоруссии Кравцова и Родненкова

КИЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Госпогранслужба Украины не задерживала представителей белорусской оппозиции Антона Родненкова и Ивана Кравцова. Об этом сообщил во вторник представитель службы Андрей Демченко в интервью Радио Свобода .

"Сейчас, как мы сообщали ранее, они (Родненков и Кравцов) проходят пограничный контроль по украинскому законодательству", - сказал Демченко.

Ранее Пограничный комитет Белоруссии заявлял, что Родненков и Кравцов были задержаны на Украине "в рамках сотрудничества ведомств".

В конце августа украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что граждане Белоруссии, которых преследуют на родине, могут получить защиту на Украине. По словам премьера, несмотря на временные ограничения на въезд в страну иностранцев, те граждане Белоруссии, которые хотят получить защиту на Украине, могут прибыть в пункты пропуска на границе и сообщить об этом пограничникам.

Кабинет министров Украины с 29 августа до 28 сентября закрыл границы для иностранных граждан из-за ситуации с коронавирусом. По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, данное ограничение не будет касаться лиц, имеющих разрешение на проживание, а также членов международных и гуманитарных миссий и тех, кто въезжает в страну транзитом.