Президент Кипра вручил Лаврову высшую награду островной республики

НИКОСИЯ, 8 сентября. /ТАСС/. Президент Кипра Никос Анастасиадис во вторник вручил главе МИД РФ Сергею Лаврову высшую государственную награду республики - Орден Макариоса III.

"Мы считаем неоценимым ваш вклад в развитие исторических связей между Российской Федерацией и Республикой Кипр на основе принципов международного права и на основе общих ценностей. В рамках этих ценностей и в связи с 60-летием установления дипломатических отношений между нашими странами мы приняли решение вручить вам от имени Республики Кипр Большой крест ордена архиепископа Макариоса III", - обратился президент к российскому министру, которого он принял в президентском дворце в Никосии.

Лавров поблагодарил Анастасиадиса за оказанную честь. По его словам, российско-кипрские отношения "развиваются поступательно, отражая взаимную тягу наших народов к общению друг с другом, опираясь на наш общий исторический и духовный кодекс".

"Неизменность нашей линии на укрепление дружбы с Кипром и кипрским народом была вновь подтверждена в вашем недавнем разговоре с президентом [РФ Владимиром] Путиным, - сказал министр. - И я могу вас заверить, что все те договоренности, которые были достигнуты между президентами наших стран, будут претворяться в жизнь, и МИД РФ будет и далее самым активным образом развивать наше сотрудничество".

Орден Макариоса III учрежден в 1991 году в память об основателе кипрского независимого государства, первом президенте республики архиепископе Макариосе III. Этой награды удостаиваются главы государств, выдающиеся деятели современности и те, кто проявил наибольшее усердие в службе на пользу Республике Кипр.