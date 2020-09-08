Кабмин ФРГ приветствовал новости об улучшении здоровья Навального

БЕРЛИН, 8 сентября. /ТАСС/. Кабмин Германии приветствует новости об улучшении состояния здоровья Алексея Навального, который проходит лечение в берлинской клинике Charite. Об этом сообщил во вторник представитель пресс-службы правительства ФРГ в ответ на запрос корреспондента ТАСС.

Что известно об этом деле

В Германии заявили о факте отравления Навального.

В Германии заявили о факте отравления Навального. Что известно об этом деле

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"В федеральном правительстве рады сообщениям Charite о состоянии здоровья Навального. Главное теперь - его дальнейшее выздоровление", - отметили в кабмине.

В понедельник врачи немецкий клиники сообщили, что Навального вывели из комы и постепенно отключают от аппаратов ИВЛ.