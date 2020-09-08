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Госпитализация Алексея Навального

Комиссар ООН призвала провести тщательное расследование "попытки убийства" Навального

Мишель Бачелет заявила, что в отношении Навального требовалась государственная защита

ЖЕНЕВА, 8 сентября. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала к независимому расследованию произошедшего с блогером Алексеем Навальным, усмотрев в случившемся "попытку убийства". В распространенном во вторник в Женеве заявлении она приветствовала сообщения из Берлина о том, что Навальный вышел из комы.

"Навальный был тем, в отношении кого явно требовалась государственная защита", - подчеркнула Бачелет. Как отмечается в пресс-релизе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, Бачелет "приветствует весть о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный вышел из комы".

По словам Бачелет, "недостаточно просто отрицать, что он был отравлен и отрицать необходимость тщательного, независимого, беспристрастного и транспарентного расследования этой попытки убийства". "Российские власти призваны в полной мере расследовать, кто несет ответственность за это преступление - очень серьезное преступление", - констатировала верховный комиссар.

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