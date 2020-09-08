Председатель ПАСЕ призвал Минск прекратить задержание демонстрантов в Белоруссии

ПАРИЖ, 8 сентября. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призывает власти Белоруссии прекратить задержание демонстрантов и встать на путь соблюдения прав человека. Об этом заявил во вторник председатель ПАСЕ Хендрик Дамс, выступая в ходе заседания комитета ассамблеи по политическим вопросам и демократии.

"Сейчас Белоруссия переживает тяжелый кризис в сфере прав человека, - сказал Дамс. - Хочу призвать к прекращению задержания демонстрантов". Председатель ПАСЕ считает, что белорусское общество "прошло точку невозврата" и "не боится защищать свои права".

Он отметил, что "в отсутствие перемен ситуация может перейти к революции". "Но революции обходятся дорого и необязательно приводят к желаемым результатам", - подчеркнул Дамс, добавив, что "следует двигаться путем эволюции, чтобы все в обществе действовали в целях поддержания демократии". Председатель ПАСЕ сказал, что "в Совете Европы готовы помогать Белоруссии выйти из этой ситуации и поддерживать с этой целью контакты со всеми в белорусском обществе".