{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Белоруссии

Председатель ПАСЕ призвал Минск прекратить задержание демонстрантов в Белоруссии

Хендрик Дамс считает, что белорусское общество "прошло точку невозврата"

ПАРИЖ, 8 сентября. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призывает власти Белоруссии прекратить задержание демонстрантов и встать на путь соблюдения прав человека. Об этом заявил во вторник председатель ПАСЕ Хендрик Дамс, выступая в ходе заседания комитета ассамблеи по политическим вопросам и демократии.

На эту тему
Таймлайн кризиса в Белоруссии: от президентских выборов к протестам

"Сейчас Белоруссия переживает тяжелый кризис в сфере прав человека, - сказал Дамс. - Хочу призвать к прекращению задержания демонстрантов". Председатель ПАСЕ считает, что белорусское общество "прошло точку невозврата" и "не боится защищать свои права".

Он отметил, что "в отсутствие перемен ситуация может перейти к революции". "Но революции обходятся дорого и необязательно приводят к желаемым результатам", - подчеркнул Дамс, добавив, что "следует двигаться путем эволюции, чтобы все в обществе действовали в целях поддержания демократии". Председатель ПАСЕ сказал, что "в Совете Европы готовы помогать Белоруссии выйти из этой ситуации и поддерживать с этой целью контакты со всеми в белорусском обществе".

Теги
БелоруссияКризис в Белоруссии
Адвокат Колесниковой обратилась в Госпогранкомитет, чтобы стать ее защитником
Читать полностью