В ПАСЕ заявили, что ряд претендентов на пост главы Белоруссии создавали напряженность

МИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Некоторые претенденты на пост президента Белоруссии действовали с целью создания политической напряженности в стране. Об этом заявил во вторник глава комиссии по международным делам парламента Белоруссии Андрей Савиных, выступая перед членами комитета по политическим вопросам и демократии ПАСЕ.

"Состоявшаяся в Белоруссии президентская кампания характеризовалась наибольшей эмоциональной интенсивностью за весь период проведения выборов в нашей стране, - сказал он. - К сожалению, мы вынуждены констатировать, что действия отдельных претендентов на пост президента Белоруссии были нацелены на формирование политической и социальной напряженности в обществе".

При этом, по словам Савиных, широко использовалась дезинформация, психологические приемы, манипуляции сознанием людей. "Это очень сильно отличалось от политической культуры, которую мы в Белоруссии стремились развивать", - отметил парламентарий.

Выступление Савиных последовало за обращением экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которая призвала оказать международное давление на власти республики для освобождения политических заключенных.