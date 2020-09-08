Адвокат Колесниковой обратилась в Госпогранкомитет, чтобы стать ее защитником

МИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Адвокат Людмила Казак официально уведомила Госпогранкомитет Белоруссии о том, что будет защищать Марию Колесникову. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Координационного совета оппозиции.

"Адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак подала заявление о принятии ее защиты в Госпогранкомитет Беларуси, в котором просит незамедлительно уведомить ее о проводимых с Колесниковой процедурах, предоставить данные о должностном лице, ответственном за разбирательство, о сути предъявленных претензий и о месте ее содержания", - отмечается в сообщении.

В заявлении адвоката указано, что право на защиту принадлежит каждому с момента задержания, а противодействие оказанию юридической помощи запрещено конституцией республики. "Заместитель начальника ведомства принял заявление лично и указал, что, если в отношении Колесниковой ведется административный процесс, адвокат будет уведомлена об этом", - отметили в пресс-службе совета.

Ранее во вторник государственный телеканал "Беларусь-1" в своем Telegram-канале сообщил, что Колесникова задержана при незаконном пересечении границы с Украиной, где она, по данным Государственного пограничного комитета Белоруссии, проходила контроль вместе со своими соратниками Родненковым и Кравцовым в ночь на вторник. Госпогранкомитет Белоруссии официально подтвердил факт задержания Колесниковой.