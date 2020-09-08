В Госпогранслужбе заявили, что Родненков и Кравцов находятся на Украине

КИЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Члены Координационного совета оппозиции Белоруссии Антон Родненков и Иван Кравцов прошли необходимый пограничный контроль и проследовали на территорию Украины. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Два гражданина Беларуси А. Родненков и И. Кравцов прибыли на один из украинских пунктов пропуска в Киевской области для въезда в Украину. В пункте пропуска они прошли меры контроля в соответствии с законодательством, определяющим порядок пересечения государственной границы. В настоящее время граждане Беларуси А. Родненков и И. Кравцов, пройдя все необходимые меры пограничного контроля, проследовали на территорию Украины", - сказано в сообщении.

Ранее Госпогранслужба сообщила, что Родненков и Кравцов прибыли на украинский пункт пропуска, однако член Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова в пункты пропуска Украины для прохождения пограничного контроля не прибывала.

В свою очередь государственный телеканал "Беларусь 1" в своем Telegram-канале сообщил, что Колесникова была задержана при незаконном пересечении границы с Украиной, где она, по данным государственного пограничного комитета Белоруссии, проходила контроль вместе со своими соратниками Родненковым и Кравцовым в ночь на вторник.

В конце августа украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что граждане Белоруссии, которых преследуют на родине, могут получить защиту на Украине. По словам премьера, несмотря на временные ограничения на въезд в страну иностранцев, те граждане Белоруссии, которые хотят получить защиту на Украине, могут прибыть в пункты пропуска на границе и сообщить об этом пограничникам.