ЕС в ситуации с Навальным верит медикам, а не словам Лукашенко о перехваченном разговоре

БРЮССЕЛЬ, 8 сентября. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Евросоюз предпочитает верить медикам, а не президенту Белоруссии Александру Лукашенко, когда речь идет о ситуации с Алексеем Навальным. Об этом корреспонденту ТАСС заявил в понедельник представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, комментируя информацию о телефонном разговоре между абонентами в Варшаве и Берлине, в ходе которого обсуждалась фальсификация отравления Навального.

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"Мы видели спекуляции Лукашенко и скорее поверим на слово медицинским специалистам, которые проводили анализы", - сказал он.

Представитель ЕС призвал Лукашенко сосредоточиться на разрешении кризиса в стране. "Господин Лукашенко должен сосредоточиться на том, как взаимодействовать с белорусским народом и удовлетворять его демократические требования. В срочном порядке мы ожидаем, что белорусские власти прекратят политические преследования и вступят в инклюзивный национальный диалог при полном соблюдении демократических и основных прав белорусского народа", - добавил он.

Ранее на прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая премьер-министра России Михаила Мишустина в Минске, заявил, что белорусская радиоэлектронная разведка перехватила разговор между Варшавой и Берлином, из которого следует, что утверждение об отравлении Навального веществом типа "Новичок" основано на фальсификации. Кто вел этот разговор, глава республики не уточнил. В пятницу вечером запись разговора об инциденте с российским блогером опубликовал белорусский государственный телеканал ОНТ.

Подлинность записи, помимо Берлина, оспорила и Варшава.