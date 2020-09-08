В ЦИК Белоруссии заявили, что предложений по дате инаугурации Лукашенко не поступало

МИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Предложений о дате инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко, избранного на шестой срок, до сих пор в Центризбирком (ЦИК) не поступало. Об этом сообщили корр. ТАСС во вторник в ЦИК Белоруссии.

"Предложения по дате инаугурации пока не поступало", - сказали в Центризбиркоме, добавив, что точную дату определят организаторы.

В ЦИК пояснили, что в законодательстве республики не прописано, кто определяет дату и может быть организатором церемонии вступления в должность главы государства, указан лишь только регламент самой процедуры. Организацией инаугурацией могут заниматься разные структуры, включая протокольную службу главы государства. Пока в пресс-службе президента не комментируют вопросы на данную тему.

Что касается места проведения инаугурации, то самая первая церемония вступления в должность президента Белоруссии в 1994 году состоялась в Овальном зале белорусского парламента, затем, начиная с 2001 года, церемония проходила во Дворце республики, в 2015 году она впервые прошла в Дворце независимости.

Вступление в должность новоизбранного главы республики с приведением его к присяге, согласно белорусскому законодательству, должно состояться не позднее, чем через два месяца со дня избрания.