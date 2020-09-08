Лукашенко назвал задержание Колесниковой правильным в беседе с российскими СМИ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью российским телеканалам, что в курсе ситуации с попыткой пересечения границы республики членом Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и считает ее задержание правильным.

Об этом сообщил корреспондент телеканала "Россия-1" Евгений Рожков, который участвовал в интервью с белорусским лидером.

"Александр Лукашенко сказал, что он в курсе этой ситуации. Она действительно хотела убежать, как он сказал, на Украину, потому что у нее там есть якобы сестра. И он, как пограничник, считает, что ее задержали правильно", - сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" во вторник.

Как отметил журналист, Лукашенко получил информацию об инциденте на белорусско-украинской границе от спецслужб и пограничников. "По его словам, по рассказам пограничников, действительно, они пытались пересечь границу. И задержали машину с Колесниковой и двумя ее соратниками (Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым - прим. ТАСС) в зоне между белорусской границей и украинской границей. И действительно, по его словам, как ему докладывают, Колесникову выкинули из машины и умчались", - добавил Рожков.

Белорусская сторона, по словам Лукашенко, также "просит у Украины вернуть" оппозиционеров Кравцова и Родненкова, сумевших пересечь границы двух стран, подчеркнул корреспондент телеканала.

Ранее во вторник государственный телеканал "Беларусь-1" в своем Telegram-канале сообщил, что Колесникова задержана при незаконном пересечении границы с Украиной, где она, по данным Государственного пограничного комитета Белоруссии, проходила контроль вместе со своими соратниками Родненковым и Кравцовым в ночь на вторник. Госпогранкомитет Белоруссии официально подтвердил факт задержания Колесниковой.