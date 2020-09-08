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Кризис в Белоруссии
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Лукашенко допустил, что "немного пересидел" в президентском кресле

При этом политик считает, что сейчас только он может защитить белорусов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Андрей Стасевич/БелТА/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Андрей Стасевич/БелТА/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что срок его работы на занимаемой должности, вероятно, превышен, однако только он может сейчас "защитить белорусов". Такое мнение он высказал в интервью российским телеканалам, слова белорусского лидера привел корреспондент телеканала "Россия-1" Евгений Рожков, который участвовал в интервью с Лукашенко.

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"Да, возможно, я немного пересидел, возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга, и из чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов", - процитировал белорусского лидера журналист в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" во вторник .

Теги
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