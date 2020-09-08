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Кризис в Белоруссии

Лукашенко считает, что за протестами в Белоруссии стоят американцы и "буржуйчики"

США, по мнению белорусского лидера, действуют через центры в Польше и Чехии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Николай Петров/БелТА/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Николай Петров/БелТА/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что за акциями протеста в Белоруссии стоят США, которые действуют через центры в Польше и Чехии, а также сформировавшийся в республике класс "буржуйчиков". Об этом сообщил корреспондент телеканала "Россия-1" Евгений Рожков, который участвовал в интервью с белорусским лидером.

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"Мы спросили, кто в этом (в поддержке протестного движения в Белоруссии - прим. ТАСС) заинтересован, с чьей стороны, собственно говоря, он ждал и ждет подвоха. С одной стороны, по его словам, это причины внешние. За всем, как он считает, стоят, прежде всего, американцы, а действуют они через центры в Польше и в Чехии. Но есть причины и внутренние, - сказал журналист. - Вторая причина внутренняя, которую он считает, это то, что в Белоруссии выросло два новых поколения и сформировался небольшой класс "буржуйчиков", которые "хотят власти".

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияЧехияПольшаКризис в Белоруссии
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