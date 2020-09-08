В СЕ заявили, что обеспокоены ситуацией с правами человека в Белоруссии

ПАРИЖ, 8 сентября. /ТАСС/. Совет Европы (СЕ) обеспокоен ситуацией с правами человека в Белоруссии. Об этом говорится в заявлении генерального секретаря организации Марии Пейчинович-Бурич, распространенном во вторник пресс-службой СЕ.

"Совет Европы крайне озабочен последними угрозами в отношении прав человека в Белоруссии", - заявила она. Генсек СЕ назвала особенно тревожными сообщения о преследовании членов Координационного совета оппозиции Белоруссии и "возобновившихся арестах представителей гражданского общества и обычных манифестантов".

По словам Пейчинович-Бурич, "запугивание граждан представителями правительства или другими силами совершенно неприемлемо и должно быть прекращено". "Продолжение этой незаконной практики сопряжено с риском ухудшения и без того сложной ситуации с непредсказуемыми последствиями", - считает она. "Существует опасность, что Белоруссия будет идти к государству бесправия и политического преследования", - полагает она.

Генсек Совета Европы заявила, что "призывает руководство Белоруссии положить конец этим репрессивным мерам". "Нет иного пути, кроме вступления в честный и открытый диалог с гражданским обществом для подготовки и безотлагательного проведения необходимых реформ", - подчеркнула она.

Ранее во вторник государственный телеканал "Беларусь - 1" в своем Telegram-канале сообщил, что представитель Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова была задержана при незаконном пересечении границы с Украиной.