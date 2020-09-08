Глава Европарламента заявил, что обеспокоен задержанием Колесниковой

"Глубоко обеспокоен арестом Марии Колесниковой, - написал он в Twitter. - Мы призываем к полной ясности в ее деле и немедленному освобождению всех политических заключенных в Белоруссии".

Ранее во вторник государственный телеканал "Беларусь-1" сообщил, что Колесникова задержана при незаконном пересечении границы с Украиной, где она, по данным Государственного пограничного комитета Белоруссии, проходила контроль вместе со своими соратниками Родненковым и Кравцовым в ночь на вторник. Госпогранкомитет Белоруссии официально подтвердил факт задержания Колесниковой.