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Кризис в Белоруссии
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Глава Европарламента заявил, что обеспокоен задержанием Колесниковой

Давид Сассоли призвал Минск к полной ясности в ее деле

БРЮССЕЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Глава Европарламента (ЕП) Давид Сассоли обеспокоен задержанием Марии Колесниковой и призывает власти Белоруссии полностью прояснить возникшую ситуацию.

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"Глубоко обеспокоен арестом Марии Колесниковой, - написал он в Twitter. - Мы призываем к полной ясности в ее деле и немедленному освобождению всех политических заключенных в Белоруссии".

Ранее во вторник государственный телеканал "Беларусь-1" сообщил, что Колесникова задержана при незаконном пересечении границы с Украиной, где она, по данным Государственного пограничного комитета Белоруссии, проходила контроль вместе со своими соратниками Родненковым и Кравцовым в ночь на вторник. Госпогранкомитет Белоруссии официально подтвердил факт задержания Колесниковой.

Теги
БелоруссияСассоли, ДавидКризис в Белоруссии
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