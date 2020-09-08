Лукашенко объяснил активные действия силовиков Белоруссии на протестах "горячими эмоциями"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что жесткие действия белорусских правоохранителей в период массовых акций протеста обусловлен накалом эмоций, и добавил, что таким образом силовики в тот момент "отстояли страну". Об этом сообщил корреспондент телеканала "Россия-1" Евгений Рожков, который участвовал в интервью с белорусским лидером.

"По поводу избиений мы тоже спрашивали, о том, что это было, в том числе [избивали] и журналистов. Он сказал, что это были первые горячие эмоции того времени, омоновцев нельзя упрекать, по его словам, потому что они защитили страну от блицкрига (молниеносной войны - прим. ТАСС) и действительно тогда отстояли страну. Это его единственное мнение", - сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" во вторник.

"Ну а переборы были, и со всеми он будет разбираться, он нам это обещал, особенно, со случаями избиения журналистов, в том числе и российских", - добавил журналист.