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Кризис в Белоруссии
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Лукашенко заявил, что он "просто так не уйдет"

Президент Белоруссии не исключил досрочных президентских выборов после конституционной реформы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Николай Петров/БелТА/ТАСС
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Николай Петров/БелТА/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не может просто так покинуть пост главы государства, как того требует от него оппозиция. Об этом сообщил главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, который во вторник в составе группы российских журналистов взял интервью у главы Белоруссии.

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"Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!" - процитировал Лукашенко Бабаян в своем Telegram-канале

Лукашенко также не исключил проведения в стране досрочных выборов главы государства после проведения конституционной реформы. "Мы готовы провести реформу конституции, после этого не исключаю досрочных президентских выборов", - привел Бабаян слова Лукашенко.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияКризис в Белоруссии
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