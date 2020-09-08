Латушко призвал ЕС поддержать белорусский народ в борьбе за демократию

ВАРШАВА, 8 сентября. /ТАСС/. Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко призвал Европейский союз, научивший, по его словам, белорусов демократии, поддерживать его теперь в текущей борьбе. Об этом он заявил во вторник в интервью польскому телеканалу, которое транслировалось на его странице в Instagram .

По словам Латушко, происходящее с представителями белорусской оппозиции - "скандальная ситуация". "ЕС должен занять решительную позицию. Вы учили нас демократии многие годы, научили белорусский народ, и теперь нужно поддерживать белорусский народ в борьбе за демократию", - сказал Латушко.

"ЕС должен, как мы рассчитываем, поддержать нас в деле привлечения адвокатской компании мирового уровня, которая могла бы заняться сбором всей информации, фактов о совершении преступлений, насилия в отношении белорусов, а потом предложить международные и юридические механизмы для наказания тех людей, власти, которые совершили эти преступления", - также заявил он.

"Предложение ЕС внести 17 человек в список с запретом въезда на территорию ЕС - это комариный укус. В этот список должны попасть все, кто виновен в совершении преступлений на территории Белоруссии, в фальсификации выборов. Список должен быть расширен", - полагает Латушко.

Несколько дней назад Латушко выехал из Белоруссии в сопровождении польского посла. Он провел встречи с членами правительства, депутатами парламента Польши, посетил Вильнюс, где также встретился с политиками и параламентариями.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Латушко пересек "красную линию", став оппозиционером, и будет привлечен к ответственности по закону.