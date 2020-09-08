Лукашенко назвал предложения Координационного совета оппозиции катастрофой для Белоруссии

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет общаться с Координационным советом оппозиции, потому что не знает, "кто эти люди", и не считает их оппозицией. Он также назвал катастрофой для белорусского народа все предложения, которые выдвигает совет. Об этом во вторник сообщил главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, который в составе группы российских журналистов во вторник взял интервью у Лукашенко.

"Я не буду разговаривать с Координационным советом оппозиции, потому что я не знаю, кто эти люди. Они никакая не оппозиция. Все, что они предлагают, - это катастрофа для Беларуси и белорусского народа. Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией, хотят, чтобы у нас были платными образование и медицина. Они хотят, чтобы все наши промышленные предприятия были уничтожены, а рабочие стали бы безработными", - цитирует Бабаян Лукашенко в своем Telegram-канале.

Создание Координационного совета оппозиции инициировала 14 августа бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Она не признала объявленные ЦИК результаты голосования, в соответствии с которыми победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко с 80,10% голосов. В ночь на 11 августа Тихановская, занявшая второе место с 10,12% голосов, покинула Белоруссию, сейчас она находится в Литве. В штабе объединенной оппозиции сообщили, что задачей совета будет обеспечение перехода власти. Генеральная прокуратура Белоруссии по факту создания этого органа возбудила уголовное дело по статье о призывах к захвату власти.