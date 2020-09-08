Лукашенко заявил, что готов продолжать интеграцию с Россией

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности продолжать интеграцию с Россией, но для этого необходимо, чтобы все проекты и институты Союзного государства реально заработали. Об этом сообщил в своем Telegram-канале главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, который в составе группы российских журналистов во вторник взял интервью у Лукашенко.

"Мы готовы продолжать интеграцию с Россией, но вначале надо, чтобы реально заработали все институты и уже существующие в рамках Союзного государства проекты", - приводит Бабаян слова Лукашенко.

8 декабря 1999 года в Москве президентами России и Белоруссии Борисом Ельциным и Александром Лукашенко был подписан Договор о создании Союзного государства. Он вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран. Процесс создания Союзного государства предполагает формирование единого экономического пространства, единой валюты, общего бюджета, проведение согласованной внешней и социальной политики.