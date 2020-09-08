В ЕК заявили, что переговоры Сербии и Косова направлены на официальное признание Косова

БРЮССЕЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Переговоры между Сербией и Косовом под эгидой Евросоюза направлены на нормализацию отношений, официальное признание Косова и интеграцию обеих территорий в Евросоюз. Об этом заявил во вторник официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Еврокомиссии.

"Теоретически любая страна может подать заявку на вступление в ЕС. Однако, реалистически Евросоюз принимает и работает с заявками только тех стран, которые соответствуют ряду критериев, одним из которых является тот факт, что это государство, которое всеми юридически признано в этом качестве. ЕС занимается переговорами между Сербией и Косовом, которые направлены именно на это, на нормализацию отношений между Сербией и Косовом и на их европейскую интеграцию. Европейская интеграция означает вступление в ЕС, что подразумевает полное урегулирование отношений со всеми соседями", - заявил он.

Стано также отметил, что ЕС "не навязывает Сербии и Косову никаких форм этого соглашения", однако оно должно быть "всеобъемлющим и юридически обязывающим".

В настоящий момент 5 из 27 государств Евросоюза не признали суверенитет Косова: Испания, Греция, Кипр, Словакия и Румыния. У каждой из них есть собственные исторические и территориальные соображения для этого. В частности, Испания видит в этом опасный прецедент для Каталонии, а Греция и Кипр опасаются использования косовского прецедента для международной легализации Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК), созданной в результате оккупации Турцией северной части острова. ТРСК не признана ни одной страной мира, кроме Турции.

В настоящее время четыре страны имеют официальный статус кандидатов на вступление в Евросоюз - это Черногория, Северная Македония, Сербия и Турция. В перспективе имеют шансы на получение статуса кандидатов Албания, Босния и Герцеговина, а также Косово, но лишь после его признания со стороны Белграда, что, по мнению Брюсселя, откроет путь для признания этой территории остающимися государствами ЕС.

Хотя ЕС не произносит этого вслух, дипломатические источники в Брюсселе прямо говорят, что Сербия не вступит в сообщество, пока не признает независимость Косова.