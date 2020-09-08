Латушко напомнил, что срок Лукашенко истекает 5 ноября

ВАРШАВА, 8 сентября. /ТАСС/. Истечение 5 ноября начавшегося в 2015 году срока полномочий действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко создаст беспрецедентную для международного права ситуацию, когда в стране не будет законного лидера. Такое мнение выразил во вторник член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко в интервью польскому телеканалу, которое транслировалось на его странице в Instagram.

"Нужно помнить, что 5 ноября завершается срок полномочий действующего президента Белоруссии [Александра Лукашенко], или же в день его инаугурации, даты которой никто пока не знает", - указал Латушко. "Возникает интересная и одновременно однозначная ситуация, когда нынешний президент уже не сможет выполнять свои полномочия, внутри будут использоваться насилие, сила, чтобы он и дальше мог быть лидером страны. Но если говорить о международном праве, то может возникнуть такая беспрецедентная ситуация, в которой у нас не будет президента", - добавил он.

"Для нас очень важно, как будет выглядеть международно-правовая субъективность Белоруссии после 5 ноября, кто будет главой государства, признаваемым за пределами страны. Тут тоже должен быть найден юридический выход с международной точки зрения", - отметил Латушко.

"Мы ожидаем однозначной декларации со стороны ЕС, что Евросоюз может предложить белорусскому обществу, которое стоит или в ближайшие дни встанет на демократический путь развития", - заключил он

Несколько дней назад Латушко выехал из Белоруссии в сопровождении польского посла. Он провел встречи с членами правительства, депутатами парламента Польши, посетил Вильнюс, где также встретился с политиками и парламентариями. Перед этим президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Латушко пересек "красную линию", став оппозиционером, и будет привлечен к ответственности по закону.