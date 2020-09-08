Генсек НАТО назвал задержания в Минске неприемлемым нарушением международных норм

БРЮССЕЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Задержания оппозиционных политиков в Белоруссии являются неприемлемым нарушением международных норм. Такое мнение генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил в ходе переговоров с лидерами Польши и стран Прибалтики, сообщили во вторник в пресс-службе альянса.

"Генеральный секретарь вновь заявил, что НАТО внимательно следит за развитием событий в Беларуси, и призвал белорусские власти продемонстрировать полное уважение основных прав, включая свободу слова и право на мирный протест. Он также выразил серьезную озабоченность в связи с произвольными задержаниями и похищениями оппозиционных деятелей, назвав их неприемлемым нарушением международных норм", - говорится в заявлении.