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Кризис в Белоруссии

Лукашенко заявил, что стоящие за протестами в Белоруссии нацелены на Россию

Президент Белоруссии считает, что за протестами в республике стоят американцы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что за протестами в республике стоят американцы, а их главной целью является Россия.

"Мы знаем, кто стоит за всеми этими Telegram-каналами (призывающими к протестам - прим. ТАСС). Это американцы. Мы все должны понимать, что сейчас дело не в Беларуси. У них главная цель - Россия. Поэтому вы не расслабляйтесь!" - цитирует Лукашенко в своем Telegram-канале главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, который в составе группы российских журналистов во вторник взял интервью у Лукашенко.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияСШАРоссияКризис в Белоруссии
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