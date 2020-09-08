СМИ: Меркель пока не готова увязывать дело Навального с "Северным потоком - 2"

БЕРЛИН, 8 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе заседания парламентской фракции ХДС/ХСС заявила, что пока не готова увязывать дело Алексея Навального с "Северным потоком - 2", окончательного решения еще нет. Об этом сообщило во вторник агентство DPA со ссылкой на неназванных участников заседания.

В Германии заявили о факте отравления Навального. Что известно об этом деле

"Она пока не сформировала окончательное мнение", - пишет агентство.

Меркель продолжает выступать за единый европейский ответ на произошедшее с Навальным. Канцлер также в этом контексте уточнила, что инцидент не был направлен против Германии.

Разговоры о прекращении реализации "Северного потока - 2" начались в ФРГ после госпитализации Алексея Навального. Остановки проекта в категоричной форме требовали лидеры партии "Союз-90" / "Зеленые". В либеральной Свободной демократической партии предлагали ввести временный мораторий на строительство, пока не будут прояснены все вопросы. Того же потребовал кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза Фридрих Мерц. Левая партия против.

В правительстве Германии до сих пор предлагали не увязывать друг с другом дело Навального и строительство газопровода, и лишь после того как военные токсикологи ФРГ сообщили, что Навальный, согласно их данным, был отравлен веществом группы "Новичок", тон несколько сменился. Глава МИД ФРГ Хайко Маас в выходные сказал: "Я надеюсь, что Россия нас не вынудит сменить позицию". Это трактовалось СМИ и наблюдателями как угроза остановить проект. По данным представителя Ангелы Меркель, канцлер "присоединилась к словам" главы МИД. Глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер сказал, что относится к перспективам введения подобных санкций со скепсисом.