Главный эпидемиолог Молдавии уволен после того, как он назвал умерших от COVID-19 обузой

КИШИНЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Глава Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) Молдавии Николай Фуртунэ подал в отставку после выступления на телепередаче, где он допустил неудачное высказывание об умерших пациентах с коронавирусом. Как сообщили в пресс-службе правительства, отставка Фуртунэ была одобрена после его встречи с премьер-министром Ионом Кику во вторник.

"Фуртунэ сообщил о своей отставке <…> Исполнять обязанности главы НАОЗ будет Василий Гуштюк", - говорится в сообщении.

Ранее отставки эпидемиолога потребовал президент страны Игорь Додон. Негативную реакцию вызвало его выступление накануне в эфире телеканала TVR Moldova.

"Не хочу, чтобы меня осуждали или показаться циничным, но во всем мире коронавирус забрал жизни тех, кто и так был обузой для себя и окружающих. Это были люди, которые боролись с последними стадиями рака, тяжелым диабетом, сердечно-сосудистыми патологиями. Так произошло и во Франции, и в Италии, и, к сожалению, в Молдавии", - сказал тогда Фуртунэ.

Во вторник утром он извинился за свои слова и добавил, что его неправильно поняли.