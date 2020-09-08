Бабиш посоветовал ВОЗ "помалкивать" о ситуации с коронавирусом в Чехии

ПРАГА, 8 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) должна помалкивать по вопросу распространения коронавируса в Чехии. Соответствующее заявление политик сделал во вторник в Twitter , реагируя на рекомендацию ВОЗ чешским властям усилить профилактические меры по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Читаю, с чем выступила ВОЗ, та самая ВОЗ, которая не рекомендовала использовать [предохраняющие от коронавирусной инфекции] медицинские маски и не знала, что [началась] пандемия. По-моему, она должна помалкивать", - отметил Бабиш.

Чешский филиал ВОЗ ранее во вторник выразил обеспокоенность развитием ситуации с коронавирусом в Чехии. Коронавирусная инфекция, как отметила организация, распространяется на всей территории республики, увеличивается количество тяжелобольных с осложнениями, вызываемыми вирусом. Эксперты рекомендовали властям усилить профилактические меры, направленные на борьбу с коронавирусом, и укрепить национальную санитарно-эпидемиологическую службу.

Ситуация с распространением коронавируса в Чехии находится, по словам Бабиша, под контролем властей, которые не нуждаются в рекомендациях ВОЗ. Премьер отметил, что по числу летальных исходов после осложнений от коронавируса республика занимает 26-е место среди 31 страны Центральной и Западной Европы.

Ситуация с коронавирусом

Число инфицированных коронавирусом, выявленных за прошедшие сутки в Чехии, составило 563, что на 152 больше показателя предыдущего дня, когда в республике было зафиксировано 411 новых случаев заражения. Об этом сообщило во вторник национальное министерство здравоохранения.

Суточный показатель выше 500 заразившихся в шестой раз фиксируется в Чехии с начала пандемии. Впервые он был зарегистрирован 21 августа. Эксперты прогнозируют его дальнейший рост в ближайшие дни.

Общее число заразившихся коронавирусом в стране, население которой составляет около 10,7 млн граждан, с начала пандемии составило 28 716. За последние полгода от вызываемых вирусом осложнений в республике умерли 437 жителей, 19 855 вылечились.

На данный момент в Чехии лечатся 8 424 пациента с коронавирусом. Госпитализированы 214 больных, состояние 54 из которых медики оценивают как тяжелое. Наибольшее распространение коронавирусной инфекции отмечено в районе города Пельгржимов (юго-восток республики) и в Праге.

С 1 марта, когда Минздрав зафиксировал появление коронавируса на территории Чехии, в стране провели 971 264 теста для выявления заразившихся.