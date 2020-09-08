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СМИ: переговоры военных Турции и Греции в штаб-квартире НАТО перенесены на 10 сентября

Ожидается, что военные двух стран обсудят пути по снижению напряженности в Средиземном море

АНКАРА, 8 сентября. /ТАСС/. Встреча военных делегаций Турции и Греции, которая должна была состояться во вторник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, перенесена на 10 сентября. Об этом сообщает телеканал CNN Türk со ссылкой на источник в Министерстве национальной обороны Турции.

Ожидается, что в четверг военные двух стран обсудят пути снижения напряженности в Средиземном море.

Греция не признает заключенный в ноябре 2019 года Анкарой с базирующимся в Триполи Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон между Турцией и Ливией. По оценке греческого МИД, документ, в котором имеются координаты для фактического разграничения морского шельфа и исключительных экономических зон Турции и Ливии, лишает греческие острова, которые находятся между Турцией и Ливией, права на континентальный шельф и исключительные экономические зоны. В свою очередь Греция заключила этим летом с Италией и Египтом соглашения о разграничении морских зон. Анкара заявила, что не признает греко-египетское соглашение, и направила свое исследовательское судно Oruc Reis ("Оруч Реис") в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо. В свою очередь Греция привела в боевую готовность свои вооруженные силы и заявила, что будет защищать свои суверенные права.

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