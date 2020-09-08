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Пандемия COVID-19

В Турции ввели обязательное использование масок в общественных местах

По всей стране вводится запрет на проведение концертов в ресторанах, клубах и отелях

АНКАРА, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Турции вводят обязательное использование масок в общественных местах на территории всей страны в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом говорится в распространенном во вторник циркуляре Министерства внутренних дел республики.

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"Из-за пандемии коронавируса ношение масок становится обязательным во всех общественных местах во всей стране", - подчеркивается в сообщении.

В заявлении МВД страны также говорится о том, что проезд стоя не будет разрешен в общественном транспорте, за исключением тех случаев, когда представляется возможным соблюдение социальной дистанции.

Кроме того, по всей стране вводится запрет на проведение концертов или выступление музыкальных групп в ресторанах, барах, клубах и отелях.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 279 тыс., умерли 6 673 человека, выздоровели 251 105 пациентов.

Теги
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