В Минске не подтвердили и не опровергли пребывание Колесниковой в Мозырском погранотряде

МИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Представители Государственного пограничного комитета Белоруссии не подтвердили и не опровергли появившиеся сообщения о возможном нахождении Марии Колесниковой в Мозырском погранотряде (Гомельская область). Об этом заявили ТАСС во вторник в погранведомстве.

"Мы не подтверждаем и не опровергаем данную информацию", - отметили в погранкомитете.

Штаб экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико сообщил, что Колесникова находится в населенном пункте Прудок в Гомельской области, где расположен Мозырский погранотряд.

Ранее во вторник государственный телеканал "Беларусь-1" в своем Telegram-канале сообщил, что Колесникова задержана при незаконном пересечении границы с Украиной, где она, по данным Государственного пограничного комитета Белоруссии, проходила контроль вместе со своими соратниками Родненковым и Кравцовым в ночь на вторник. Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко сообщил, что Колесникову заставили выехать на территорию Украины, во время пересечения границы она разорвала свой паспорт.