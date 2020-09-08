Пресс-секретарь Белого дома назвала лживыми обвинения Трампа в неуважении к ветеранам

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни назвала во вторник лживой публикацию в журнале The Atlantic о том, что Трамп в 2018 году отказался отправиться на кладбище под Парижем, где похоронены участвовавшие в Первой мировой войне американские военнослужащие.

"У меня есть сведения от 19 людей, которые не скрывают своих имен, и они опровергают эти утверждения как совершенно не соответствующие действительности, - заявила Макинэни во вторник телекомпании Fox News. - Журнал The Atlantic - это издание либеральных активистов, распространяющее явную ложь в отношении президента Трампа, трусливо ссылаясь при этом на анонимные источники, которые боятся назвать свои имена". Она расценила эту публикацию как "попытку демократов вбить клин между президентом и избирателями-ветеранами".

В минувший четверг президент Трамп отверг публикацию в The Atlantic, назвав авторов этого материала лжецами. Трамп пояснил, что не смог отправиться тогда на кладбище из-за проливных дождей - занимающаяся охраной первых лиц государства Секретная служба США не позволила ему этого. В Twitter президент США назвал публикацию "позорной попыткой повлиять на выборы 2020 года".