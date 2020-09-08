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СМИ: власти Ирана предъявили осужденной ранее британской подданной обвинения в шпионаже

Ранее ее осудили за участие в политическом заговоре с целью свержения действующей власти

ТЕГЕРАН, 8 сентября. /ТАСС/. Иранские судебные власти предъявили обвинения в шпионаже гражданке Ирана и подданной Великобритании Назанин Загари-Рэтклифф, осужденной в 2016 году. Об этом сообщает во вторник телерадиовещательная корпорация IRIB со ссылкой на источник.

Отмечается, что информация о новом обвинении была передана Загари-Рэтклифф в присутствии ее адвоката.

В 2016 году сотрудница фонда "Томсон-Рейтер" Загари-Рэтклифф была осуждена в Иране на пять лет тюрьмы за участие в политическом заговоре с целью свержения действующей власти. Осенью 2017 года в ее отношении было возбуждено новое дело по обвинению в распространении антииранской пропаганды. МИД Великобритании последовательно добивается оправдания и освобождения этой женщины. Данный вопрос неоднократно поднимался в ходе встреч министров иностранных дел двух стран.

Весной 2020 года Загари-Рэтклифф была временно освобождена в соответствии с государственной инициативой, нацеленной на снижение риска распространения коронавируса.

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