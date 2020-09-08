Лукашенко назвал свое появление с автоматом "порывом души"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его появление с автоматом во время протестов в Минске было "порывом души". Об этом сообщил корреспондент Первого канала Антон Верницкий, который участвовал в интервью с белорусским лидером.

"Спросили у него (Лукашенко - прим. ТАСС) об истории про появление его с автоматом, например. <...> Он достаточно откровенно, как мне показалось, сказал: знаете, это был "порыв души", - сказал журналист в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.

Верницкий добавил, что, по словам Лукашенко, если бы тот был менее взведен, он бы не прибегнул к подобным действиям. Как пояснил президент Белоруссии, он показал, что никуда не уйдет и никому не отдаст страну. "Как он сказал, я это показал и своим сторонникам, и своим противникам", - резюмировал журналист.

Ранее близкий к пресс-службе главы Белоруссии телеграм-канал "Пул первого" опубликовал видео, на котором президент Лукашенко прилетел на вертолете в свою резиденцию - Дворец Независимости - в Минске, рядом с которой проходили акции протеста. На кадрах видно, как Лукашенко выходит из вертолета в бронежилете и направляется в сторону резиденции. В руках у него виден автомат Калашникова без магазина с патронами. Президента встречала вооруженная охрана.