Белоруссия ведет переговоры с Украиной о выдаче Кравцова и Родненкова

МИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Белоруссия ведет переговоры с Украиной о выдаче членов Координационного совета белорусской оппозиции Ивана Кравцова и Антона Родненкова, которые во вторник пересекли границу между странами. Об этом в интервью российским СМИ заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, фрагмент которого был распространен в телеграм-канале "RT".

"И мы с ними (Украиной - прим. ТАСС) ведем переговоры, чтобы они нам их (Кравцова и Родненкова - прим. ТАСС) вернули", - сказал Лукашенко, комментируя ситуацию с пересечением белорусско-украинской границы оппозиционерами.

Ранее во вторник Госпогранслужба Украины сообщила, что Родненков и Кравцов прибыли на территорию страны. По словам замминистра внутренних дел Украины Антона Геращенко, они были насильно выдворены из Белоруссии. Их соратница Мария Колесникова в пункты пропуска для прохождения пограничного контроля не прибывала. Государственный телеканал "Беларусь-1" сообщил, что она задержана при незаконном пересечении границы. По данным Государственного пограничного комитета Белоруссии, Колесникова проходила контроль вместе с Родненковым и Кравцовым в ночь на вторник.