В МВД Белоруссии призвали не провоцировать сотрудников милиции на ответные действия

МИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. В Министерстве внутренних дел Белоруссии призвали граждан не препятствовать работе сотрудников милиции и не провоцировать их на ответные действия.

"Милиционер - это должностное лицо, которое находится под особой защитой государства, а посягательство на него влечет предусмотренную законом ответственность. Мы обращаемся к каждому: не мешайте работать милиции и не провоцируйте сотрудников на ответные действия", - говорится в обращении ведомства, опубликованном во вторник в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

В обращении подчеркивается, что если милиция не оградит себя от посягательств, то она не сможет защитить граждан.