Лукашенко заявил, что не имеет "миллионов и миллиардов"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не имеет в активах миллиардов, вместе с тем, даже при их наличии, он бы не покинул Беларусь. Об этом сообщил корреспондент Первого канала Антон Верницкий, который участвовал в интервью с белорусским лидером.

"Знаете, даже такая фраза прозвучала: "Я не Порошенко, у меня нет миллионов и миллиардов. Но даже если бы были, я бы никогда не покинул Беларусь", - сказал журналист в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.