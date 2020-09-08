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Кризис в Белоруссии

Лукашенко заявил, что не имеет "миллионов и миллиардов"

Он также отметил, что если бы у него были деньги, он никогда бы не покинул Белоруссию

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не имеет в активах миллиардов, вместе с тем, даже при их наличии, он бы не покинул Беларусь. Об этом сообщил корреспондент Первого канала Антон Верницкий, который участвовал в интервью с белорусским лидером.

"Знаете, даже такая фраза прозвучала: "Я не Порошенко, у меня нет миллионов и миллиардов. Но даже если бы были, я бы никогда не покинул Беларусь", - сказал журналист в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияКризис в Белоруссии
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